9 porsiyento ng mga nabakunahan vs COVID-19 late sa 2nd dose: DOH

Nilinaw ng Department of Health na nasa 113,000 lang ang hindi nakasipot para matanggap ang second dose ng kanilang COVID-19 vaccine, mas mababa sa naunang pagtataya ng isang health expert.

Ayon kay Health Spokesperson Maria Rosario Vergeire, sa tala ng National Vaccination Operations Center (NVOC), nasa 113,000 indibidwal o 9 porsiyento lang ang na-defer o naantala ang pagtanggap ng second dose.

Karaniwan umanong dahilan ng pagkaantala ang pagkakasakit o pagkalantad sa COVID-19 positive.

Mas mababa ang tala ng NVOC sa bilang na inilabas ng epidemiologist na si Dr. John Wong, kung saan kalahati ng nasa 2 milyong indibidwal na dapat bumalik para sa second dose ang hindi pa bumabalik hanggang noong Mayo 29.

Ayon sa DOH, ang mga naiulat na missed schedule ay base sa pagtataya at puwedeng maiba ang aktuwal na numero.

Muli namang nagpaalala ang DOH at health experts sa kahalagahan ng pagkumpleto ng 2 dose ng COVID-19 vaccine.

"Usually after the second dose, mas mataas ang immunity at mas matagal," ani Wong.

"Para complete 'yong defense. This is not only for one's self, but for the whole community," sabi ni Dr. Paz Corrales, assistant director ng DOH sa National Capital Region.

Ayon sa DOH, puwede pa ring bakunahan ng second dose kahit lagpas na sa schedule.

Makipag-ugnayan lang ang mga tatanggap ng second dose sa barangay o lugar kung saan sila naturukan ng unang dose.

Target ng pamahalaan ng mabakunahan ang 70 milyon ng populasyon bago matapos ang taon para makamit ang herd immunity.

-- Ulat ni Vivienne Gulla, ABS-CBN News