Higit 400 kawani ng call center company sa Davao City positibo sa COVID-19

DAVAO CITY - Nagpositibo sa COVID-19 ang 403 na kawani ng isang call center company sa Davao City, ayon sa isang local health officer ngayong Lunes.

Sa isang virtual presser, sinabi ni Dr. Marjorie Culas, assistant city health officer ng siyudad, na nasa 1,000 empleyado ng kompanya ang isinailalim sa swab test matapos ilan sa kanila ang unang nagpositibo sa sakit.

“That is high already. High positivity rate. We are really forced to lockdown the area. Talagang surge na within the workplace ang nangyari sa kanila," ani Culas.

Temporaryong naka-lockdown ngayon ang kompanya na hindi pinangalanan ng mga awtoridad.

Dagdag ni Culas, maraming business process outsourcing companies ang nagkaroon ng transmission ng sakit sa kanilang office spaces.

“Nag-heighten ang ating surveillance through swabbing our suspect and probable people,” aniya.

Sa ngayon, nasa 11 call center companies ang nakapagtala ng mga kaso ng COVID-19.

Samantala, nasa 26 na establisimyento naman ang marami ring kaso ng COVID-19. Kabilang dito ang government offices, stores, bangko, simbahan, pati mga food at non-food establishments.

-- Ulat ni Chrislen Bulosan