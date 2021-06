Lalaki, pinagtataga ng kumpare habang natutulog

Pinagtataga ang biktima habang natutulog ito sa loob ng kaniyang bahay sa Bato, Camarines Sur. Larawan mula sa Bato Municipal Police Station

Patay na nang abutan ng mga pulis ang isang lalaki matapos na pagtatagain ng kaniyang kumpare sa loob ng kaniyang bahay sa Barangay Payak, Bato, Camarines Sur, Huwebes ng gabi.

Ayon kay Police Lt. Jose Ablan ng Bato Municipal Police Station, natutulog ang biktima na si Joel Valle ng mga oras na yun nang dumating ang suspek at walang habas na pinagtataga ang biktima sa leeg at balikat.

"Bukas kasi yung pinto ng bahay at nakahiga itong biktima doon lang malapit sa pinto. Kita agad yung biktima habang natutulog," sabi ni Ablan.

May matagal na alitan na umano ang biktima at suspek at posibleng motibo ito sa krimen.

Patuloy pang tinutugis ang suspek na kabarangay din ng biktima.

Ang biktima ay nagtatrabaho bilang construction worker at solong bumubuhay sa 7 anak matapos mamatay sa sakit ang asawa.

- Ulat ni Karren Canon