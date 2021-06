Away sa inuman nauwi sa pananaga at pananaksak, 2 patay

Nagkaroon umano ng hindi pagkakaunawaan ang dalawang grupo na nag-iinuman sa magkahiwalay na bahay sa Capiz. Pinagsasaksak at pinagtataga ng mga suspek ang dalawang biktima na nagresulta sa kanilang pagkamatay. Larawan mula sa Sigma Police

Patay ang isang dating barangay chairman at kainuman nitong tanod matapos pagtatagain at pagsasaksakin sa Barangay Mangoso, Sigma, Capiz, Lunes ng gabi.

Nakilala ang mga namatay na sina dating barangay chairman Isidro Jeroso Sr., 59-anyos, at Mario Marzan, 44, isang tanod at kapwa nakatira sa nasabing lugar.

Sa imbestigasyon ng Sigma Police, magkahiwalay na nag-iinuman ang mga biktima at suspek sa magkaibang bahay.

Nagkaroon diumano ng hindi pagkakaintindihan ang dalawang grupo na nauwi sa gulo hanggang sa masaksak at pagtatagain ng mga suspek ang dalawang biktima.

Mabilis na nakatas ang dalawa sa mga suspek habang nahuli naman ang isa nilang kasamahan na sugatan.

Kaagad na dinala sa ospital ang mga sugatan pero idineklarang dead on arrival sina Jeroso at Marzan matapos magtamo ng maraming saksak at taga sa iba't-ibang bahagi ng katawan.

Patuloy pa ang imbestigasyon ng awtoridad hinggil sa insidente.

- Ulat ni Rolen Escaniel