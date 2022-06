MANILA — Hangga’t walang sumusulpot na panibagong COVID-19 variant of concern, posibleng hindi na sumipa pa ang bilang ng malalang kaso ng naturang sakit sa Pilipinas sa loob ng ilang buwan, ayon sa isang infectious disease specialist.

Paliwanag ni Dr. Rontgene Solante, sa kabila ng naitalang mas nakahahawang omicron subvariants sa bansa at malalaking pagtitipon noong kampanya at eleksiyon higit 3 linggo na ang nakalilipas, nananatili pa ring mababa ang bilang ng mga kaso ng COVID sa bansa.

May bahagyang pagtaas man sa bilang ng mga kaso, kaunti lang naman aniya ang mga nao-ospital.

Nauna nang sinabi ng Department of Health (DOH) na wala pang 20 porsiyento ng COVID beds sa buong Pilipinas ang okupado.

“I don’t think in the next few months we will have a surge that will also overwhelm our hospital capacity, knowing that this omicron variant is a variant that is highly transmissible but less likely to cause severe infection in the general population,” sabi ni Solante.

“We had that superspreader events with the campaign and the elections, and yet our cases are not as high as we expected it. In terms of the symptoms that those persons developed, most are mild,” dagdag niya.

Gayunpaman, dapat patuloy pa rin aniya ang pagpapatupad ng health protocols at pagpapataas ng bilang ng mga nabakunahan sa bansa bilang paghahanda sakaling magkaroon ng bagong COVID variant.

“The big question mark there is, what if there will be another variant of concern? Currently, you have some cross protection with your BA.2.12.1 if you were exposed to BA.2 in January and you are also getting the vaccine,” aniya.

Halos 69.4 milyong indibidwal o 77 porsiyento ng eligible population ang fully vaccinated na sa Pilipinas, kabilang ang 2.8 milyong bata na edad 5 hanggang 11, at 9.4 milyong menor de edad na 12 hanggang 17.

Nitong Miyerkoles, dumating sa bansa ang karagdagang 2,400 Pfizer COVID vaccine doses na nakalaan para sa pediatric population.

Pero wala pang COVID vaccine na may emergency use authorization sa Pilipinas para sa mga batang 4 na taong gulang pababa.

Sa Estados Unidos, nag-apply na ang Pfizer at Moderna ng EUA sa Food and Drug Administration (FDA) nito para magamit ang bakuna nila sa mga mas bata sa 5 taong gulang.

Tatlong doses ng reformulated Pfizer COVID vaccine ang rekomendadong primary series ng Pfizer para sa mga batang 6 na buwan hanggang 4 na taong gulang.

Dalawang doses naman ang inirerekomenda ng Moderna para sa bakuna nito sa mga edad 2 hanggang 5.

Inaasahan ni Solante na kapag aprubado na ito sa US, pag-aaralan na rin ito ng Pilipinas.

“If it will be approved by recognized FDA like the US, which has a stringent FDA, then most likely the Philippines will also follow suit in terms of approving it for this age group. So I’m looking at both the Pfizer and Moderna for our 5 and under years old population,” aniya.

“Sinovac is still considered because they have more data, especially now that Sinovac has been used in almost more than 8 countries now for 5 and under,” dagdag ni Solante.

