Munisipyo ng Santo Tomas, Davao del Norte ila-lockdown dahil sa COVID-19

Isasailalim sa 3 araw na lockdown simula Lunes ang municipal hall ng Santo Tomas, Davao del Norte.

Ito'y matapos mag-positibo sa COVID-19 ang ilang empleyado ng lokal na pamahalaan.

Pinalawig na rin ang suspensiyon ng operasyon ng mga opisina sa Santo Tomas municipal government, base sa utos ni Mayor Ernesto Evangelista.

Work from home muna ang karamihan sa mga manggagawa ng munisipyo maliban sa mga tauhan ng opisinang may kinalaman sa health services at disaster preparedness.

Magiging virtual na rin ang pulong ng mga tauhan ng lokal na pamahalaan, kasama ang Sangguniang Bayan.

Sa ngayon, may 396 COVID-19 cases ang bayan, kung saan 115 ang active cases.

Nitong mga nagdaang araw, ilang munisipyo sa iba-ibang panig ng bansa ang ini-lockdown matapos makapagtala ng mga kaso ng COVID-19. Maging ang ilang mga alkalde ay nagpositibo sa sakit.

Nauna nang nagbabala ang mga eksperto na tumaas ang bilang ng mga kaso ng COVID-19 sa mga rehiyon sa labas ng Metro Manila, Bulacan, Cavite, Laguna at Rizal province.

RELATED VIDEO:

Watch more in iWantTFC