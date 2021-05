COVID-19 cases sa ilang rehiyon tumaas; mga kaso sa NCR Plus bumababa

MAYNILA—Nakikita nang bumababa ang bilang ng mga bagong kaso ng coronavirus disease (COVID-19) sa National Capital Region plus bubble (NCR Plus).

Sa pag-aaral ng ABS-CBN Data Analytics sa datos ng Department of Health, lumalabas na 1,299 sa higit 5,000 average daily cases sa bansa ay galing sa Metro Manila.

Mas mababa ito kumpara sa 5,500 daily average cases mula Marso 29 hanggang Abril 4.

Pero mataas pa rin ito kung ikukumpara noong panahon ng GCQ noong Enero at Pebrero na hindi lalagpas ng 500.

"May improvement po tayong nakikita definitely sa NCR, pero more work needs to be done kung titingnan natin yung numbers, para makabalik po tayo du’n sa numbers na nakita natin before the surge," ani ABS-CBN Data Analytics Head Edson Guido.

Sa ngayon, sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire na tututukan ang ilang lugar sa labas ng NCR Plus para mapigilan din ang pagkalat ng sakit.

"Nakikita rin natin na tumataas naman po ang mga kaso sa ibang lugar dito sa ating bansa. Kaya po we are continuously monitoring and trying to give them assistance para sila naman po ang bigyan natin ng focus at ma-prevent din po natin ang patuloy na pagtaas ng mga kaso," ani Vergeire.

Sa huling ulat ng OCTA Research, nangunguna ang Zamboanga City sa mga lungsod sa labas ng NCR Plus Bubble na may mataas na bagogn kaso mula Mayo 14 hanggang 20.

Mataas din ang healthcare utilization rate doon na nasa 74 porsiyento.

Dadagdagan ang isolation facilities at isasama rin ang lungsod sa "center of gravity" strategy kung saan ilalaan ang mas maraming vaccine supply sa mga high risk na lugar.

Nagtaasan din ang mga daily cases sa Cagayan De Oro, Bacolod, Iloilo, at Cabuyao at San Pablo sa Lugar.

Tumataas din ang kaso sa Antipolo sa Rizal, Dasmariñas, Bacoor, at Imus sa Cavite na parehong nasa moderate risk.

Nasa critical level naman na 96 porsiyento ang ospital sa General Trias sa Civite.

Maituturing naman na “extremely high” ang positivity rate sa Puerto Princesa na nasa 87 percent.

— Ulat ni Michael Delizo, ABS-CBN News