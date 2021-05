Bayan ng Bulan sa Sorsogon may oversupply muli ng isdang tamban

Mayroong sobrang suplay ng isang tamban sa bayan ng Bulan, Sorsogon. Larawan mula kay Bong Hapon

Tatlong buwan matapos buksan muli ang taunang fishing season sa Visayan Sea, may oversupply na naman ng isdang lawlaw o tamban sa bayan ng Bulan, Sorsogon.

Ipinatupad ang closed fishing season sa Visayan Sea noong Nobyembre 15, 2020, at natapos noong Pebrero 15.

Sa mga larawang ipinost sa social media ng netizen na si Bong Hapon, makikita ang banye-banyerang tamban na iniwan na lamang sa loob ng Bulan fish port complex.

Karamihan sa mga isda, hinayaan na lamang ng mga mangingisda na anurin sa dagat at posibleng magdulot ng polusyon sa tubig.

Ayon kay Arnold Claveron, provincial field officer ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR-Bicol, positibong resulta ng ipinatupad na closed fishing season ang masaganang huli, pero nasasayang dahil nagkakaubusan umano ng yelo sa bayan.

"Maganda dahil dumami yung isda, kaya lang pagdating naman sa sobra-sobrang isda katulad nga sa Bulan may time kasi na talagang kinakapos ng yelo. Meron din 3 planta dun ng yelo kaya lang pag masyadong marami, hindi kakayanin," ani Claveron.

Aniya, naiwasan sana ang oversupply ng isda kung nakinig ang mga mangingisda sa anunsiyo ng Philippine Fisheries Development Authority (PFDA) at BFAR na limitahan ang paghuli tuwing nag-aabiso ang mga fish broker na kaunti lamang ang bibilhin nila.

Sa paraang ito, maiiwasan din ang pagbaba ng presyo tuwing peak season ng tamban.

"Karamihan kasi sa mga lawlaw diyan o kaya sardines nilalabas 'yan dito sa Bicol papunta sa Manila, may time kasi na nagi-stop-buying yun mga pinagdadalhan nilang canning factory, meron sa Navotas," ani Claveron.

Hindi na rin umano kayang tanggapin ng sardines canning factory sa bayan ang sobrang mga isda.

"May existing na canning factory doon, nakakatulong na yun. However, kapag talagang dumadagsa yung lawlaw, ah problema talaga. Sabi niya (mayor) may parating na isa pang kumpanya na magtatayo pa ng isang canning factory," dagdag ni Claveron.

Sa ngayon ayon sa BFAR-Bicol, nananatili sa P800 hanggang P2,000 ang halaga ng bawat banyera ng primera klase ng tamban.

Pero dahil mabilis mabilasa, mabilis rin ang pagbagsak ng presyo hanggang P200 ng mga tinaguriang "lowbat" o mga tamban na hindi nabili sa maghapon.

Rekomendasyon ng BFAR sa LGU-Bulan na bilhin na lang muli sa mga mangingisda ang sobrang huli at ipamahagi sa mga residente at iba’t ibang institusyon gaya ng penal farm.

Nakatakdang magsagawa ng value adding training ang BFAR gaya ng paggawa ng tinapa, patis at bagoong para mas kumita ang mga mangingisda. — Ulat ni Jonathan Magistrado

