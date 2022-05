Sumiklab ang isang sunog sa paaralan ng La Salette of Quezon nitong Miyerkoles, Mayo 25. Screengrab mula sa video ng LSQ Student Council

Umabot sa 13 silid-aralan, kasama na ang faculty room, ang nasunog sa isang eskuwelahan sa Quezon, Isabela nitong Miyerkoles ng gabi, Mayo 25.

Pasado alas-6:30 ng gabi nang mapansin ng isang bata na napadaan sa La Salette of Quezon ang sunog. Agad niya itong ipinagbigay-alam sa isang opisyal ng barangay na sinabihan naman ang isang guro ng eskuwelahan.

Bandang alas-6:41 ng gabi nang matanggap ng BFP Quezon ang impormasyon tungkol sa sunog na agad naman nilang nirespondehan.

“Upon arrival po sa fire scene malaki na po 'yung sunog. Mabilis ang pag-spread kasi ‘yong eskwelahan ay may katandaan na po, it is made up of concrete saka light materials,” sabi ni SFO3 Limberto Morales Jr., Fire Marshal ng BFP Quezon.

Umabot sa ikatlong alarma ang sunog.

Bandang alas-8 ng gabi ay nakontrol na ang sunog habang bandang alas-9:45 ng gabi noong araw ding iyon nang ideklarang fire out na ang sunog.

Nadamay din sa sunog ang canteen ng paaralan na nagtamo ng bahagyang pinsala. Apat na silid-aralan ang naisalba ng mga bombero.

“Ang apat na silid-aralan ay hindi po nadamay kasi ‘yon ang tinutukan naming during sa fire-[fighting] operation, nag-cover exposure kami,” ani Morales.

Ang nasabing eskuwelahan ay naipatayo noong 1960 ng mga misyonaryo.

Patuloy na inaalam ng awtoridad ang dahilan ng sunog at halaga ng pinsala.

Noon lang Mayo 23 ay nagkasunog din sa isang bahay sa Barangay Santos dahil umano sa napabayaang nilulutong pagkain. Sa kabuuan, may apat nang insidente ng sunog na naitala sa Quezon ngayong taon.

—ulat ni Harris Julio