ALAMIN: S-PaSS ipinatutupad na sa mga pasahero ng provincial buses

MAYNILA - Ipinatutupad na ngayon ang online platform na S-PaSS o Safe, Swift, and Smart Passage na mas magpapadali para sa mga biyahero ang malaman at makapagpasa ng mga travel requirement sa pupuntahang lugar.

“Alam ng mga mananakay na kapag sila ay bibiyahe sa probinsiya kailangan ng kaukulang dokumento na nirerequire ng LGU (local government unit) na kanilang pupuntahan. Itong website na ito, nandito iba’t ibang LGUs na po dito sa S-Pass na ito at dito makikita nila kahat ng travel requirements pati yung pag apply ng kanilang travel pass para sa kanlang pupuntahang LGU,” pahayag ni Atty. Zona Russet Tamayo, regional director for National Capital Region ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board.

Ayon kay Tamayo, ang platform na ginawa ng Department of Science and Technology ay ginagamit na ngayon ng mga LGUs, alinsunod umano sa rekisitos ng Inter-Agency Task Force.

Sa panayam sa TeleRadyo Martes ng umaga, sinabi ni Tamayo na dati ay nagkakanya-kanya ang mga byahero kung saan makakakuha ng impormasyon para malaman ang kakailanganing dokumento sa kanilang pagbiyahe sa kanilang pupuntahang destinasyon ngayong panahon ng pandemya.

“Pag ginamit yan ng ating mananakay makikita nila kung ano ang travel restrictions sa lugar na kanilang pupuntahan, ano ang travel requirements kailangang sundin at doon din sa website na 'yan sila magsa-submit ng kanilang travel requirements. Yung processing ng kanilang requirements ay depende po sa mga LGUs na kanilang pupuntahan,” paliwanag niya.

Dagdag niya na Mayo 11, 2021 nang magpalabas ang LTFRB ng memorandum circular tungkol sa paggamit ng S-PaSS ng mga biyahero bago sila makabili ng kanilang ticket sa provincial buses.

