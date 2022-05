MAYNILA—Sa ikatlong araw ng "Kampuhan ng Mamamayan Laban sa Dayaan" na idinaraos sa Liwasang Bonifacio sa Ermita, Maynila, patuloy ang pagkakaisa ng iba’t-ibang grupo para iprotesta ang resulta ng halalan.

Ikatlong araw matapos manalo si Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr. bilang pangulo at si Sara Duterte bilang bise presidente, ang mga creative artist ay gumawa ng mural na nagpapakita ng kanilang pagkadismaya at galit sa bilangan ng boto.

Naniniwala ang Anakpawis, Kilosang Mayo Uno, Gabriela, Bayan, at Kabataan Party-list na dinaya ang Halalan 2022 at nais nilang panagutin dito ang Comelec.

Ayon sa tagapagsalita ng Sinag Bayan na si Faye Aldefolio, sa dami ng nasirang vote counting machines (VCMs) ay nakapagtataka na ang bilis ng transmittal ng mga boto.

“Dapat hindi ganon kabilis yung pag-transmit ng mga resulta na pinapakita. Wala pang dalawang oras, halos 50% na? Hindi kagaya ng mas maayos ang mga VCMs, 'di hamak nung last elections 2019, still it took 1-2 days para magkaroon ng official result,” ani Aldefolio.

Sabi naman ng tagapagsalita ng National Network of Agrarian Reform Advocates na si Melo Cabello, marumi at tadtad ng anomalya at iregularidad ang naging halalan at gusto nilang panagutin ang Comelec ukol dito.

“Nandito kami upang salungguhitan ang aming pagtututol sa muling panunumbalik ng mga Marcos sa kapangyarihan at pagpapatuloy ng mga Duterte sa Malacanang," aniya.

Hindi raw sila titigil hanggat hindi sila nakatitiyak na ang Comelec ay magiging transparent sa pagproseso ng mga boto. Kapag daw naiproklama na sina Marcos at Duterte mas lalo silang mananawagan sa mga Pilipino.

“Higit lalo ang pangangailangan para kumilos ang sambayanang Pilipino. Laging naming pinapaalala sa mga Pilipino na hindi natatapos sa eleksyon ang laban. 'Pag sila ang maluklok sa pwesto, ito ang pangako namin. Araw-araw namin silang lulunurin sa protesta. Araw-araw namin silang dadagundungin at titiyakin naming hindi sila makakatulog ng mahimbing sa gabi hanggat hindi namin sila nasisingil,” ani Cabello.

Kinagabihan ay nagkaroon ng programa kung saan nagpahayag ng damdamin ang mga youth leader. May mga kumanta ng kanilang original composition na ang mensahe ay pagkadismaya sa halalan at pakikibaka.

May gumawa rin ng pagsasadula na tumutuligsa sa halalan.

Kalaunan ay nagmistulang konsyerto na ang kilos protesta kung saan nag-enjoy ang mga kabataang dumalo. Dito pa rin magpapalipas ng magdamag ang mga nagpo-protestang grupo.

Naka-set up pa rin ang kanilang mga tent sa paligid ng Liwasang Bonifacio habang nakabantay naman ang mga pulis at tinitiyak na mapayapa ang kanilang mga aktibidad.

Sa Biyernes, Black Friday protest naman ang ikakasa nila, kasama ang ilang church groups. Mag-mamartsa umano ang mga grupo mula Liwasang Bonifacio hanggang PICC kung saan nagaganap ang national canvassing.

Pagkatapos ng kanilang ay babalik na sila sa kanilang mga komunidad at manghihikayat pa raw sila at magpapaliwanag na hindi dapat pumayag ang lahat sa naging resulta ng Halalan 2022.—Ulat ni Wheng Hidalgo, ABS-CBN News

