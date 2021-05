Mga nakausap na guest ng Gubat sa Ciudad, walang pinapakitang COVID-19 symptoms

Mga nag-swimming sa Gubat sa Ciudad resort sa Caloocan noong Mayo 9, 2021.

MAYNILA — Walang ipinapakitang sintomas ng COVID-19 ang mga guest ng Gubat sa Ciudad, ang resort na permanenteng ipinasara kamakailan dahil sa pago-operate kahit bawal, na nakausap ng mga tauhan ng Caloocan city government.

Nasa 180 tao na ang sinubukang tawagan umano ng Caloocan COVID-19 Command Center para sa pag-contact trace sa mga nag-swimming sa Gubat sa Ciudad noong Linggo, Mayo 9, pero 108 pa lang ang sumasagot sa mga tawag.

"So far, lahat naman ng mga na-contact namin, they haven't shown any (COVID-19) symptoms, which is good. They've been staying home... They've been closely monitored by our ground contact tracers. Luckily, we already formed teams around them," ani Sikini Labastilla, chief ng Caloocan COVID-19 Command Center.

Nakakuha ang Caloocan COVID-19 Command Center ng 496 guest stubs mula sa Gubat sa Ciudad, kung saan lumalabas na 262 ang nagpunta sa resort noong Linggo.

Hindi naman nakasaad sa natitirang 234 kung anong petsa bumisita ang mga may-ari ng stubs sa resort.

Sa 496 stubs, 276 lang ang may kumpletong contact numbers.

"We're checking kasi marami naman sa stubs, walang date din. We cannot (assume) that all of them went on May 9. I think marami rin sigurong stubs doon na went there before," ani Labastilla.

"So it's really a matter of interviewing all the real names of the people who went there, either by phone or in person," dagdag niya.

Pero may mga contact number na incorrect o cannot be reached, ani Labastilla.

"Iyong iba talaga, hindi sumasagot. Obviously, a lot gave the wrong number kasi nga they probably know that they're not supposed to be there," aniya.

Lumalabas din na base sa mga stub, 112 guests ang may edad 17 pababa, habang 384 ang may edad 18 pataas.

Sa ngayon, 68 taong may kinalaman sa insidente sa Gubat sa Ciudad ang dumaan sa COVID-19 swab test.

Permanenteng ipinasara ng Caloocan City government ang Gubat sa Ciudad dahil sa pagtanggap ng mga guest kahit ipinagbabawal pa sa ilalim ng modified enhanced community quarantine.

Nakatakda ring kasuhan ang pamunuan ng resort. Kinasuhan naman na ang chairman ng barangay na nakakasakop sa resort.

RELATED VIDEO:

Watch more in iWantTFC