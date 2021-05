Higit P4.4-M halaga ng marijuana sinira sa nadiskubreng taniman sa Cebu City

Pinagbubunot mula sa taniman ang nasa 11,200 na halamang marijuana na nadiskubre sa kabundukan sa Cebu City Lunes.

May lawak na 800 square meters ang plantation na pinuntahan ng mga pulis at Philippine Drug Enforcement Agency sa Sitio Sampinitan, Barangay Tagba-o.

Over 11,000 or more than P4.4-M worth of marijuana plants discovered at a plantation in a mountainous area in Bgy. Tagba-o, Cebu City were destroyed by burning on the site



📸:PNP/Cebu 1st PMFC/PDEA 7 pic.twitter.com/nGk8KdqaUD