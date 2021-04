Ilang bahay malapit sa dagat sa Davao City nasunog

Ilang bahay ang nasunog sa residential area ng Barangay Ilang, Davao City Miyerkoles ng gabi.

Nagsimula ang sunog bandang alas-9 ng gabi at nakontrol ito ng mga bumbero bandang alas-11 ng gabi.

Ang naturang residential area ay malapit sa dagat.

Watch more in iWantTFC

Nasunog din ang naturang lugar Abril 29, 2020, kung saan daan-daang kabahayan ang natupok.

Inaalam pa ng Bureau of Fire Protection kung ilang bahay at pamilya ang apektado sa sunog at ang sanhi ng pagsiklab ng apoy. — Ulat ni Hernel Tocmo