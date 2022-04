TINGNAN | Filcom sa France, nag-donate ng Rizal bust sa embahada

PARIS - Opisyal na tinurn-over ng Filipino community sa France ang isang bust relief ni Dr. Jose Rizal sa Philippine Embassy sa Paris.

Nagpirmahan para sa formal turn-over ang Philippine Embassy at Filcom Knights of Rizal in France, Kababaihan Rizalista International, Las Damas de Rizal at CGAPF association.

Ang bust relief ni Dr.Jose Rizal ay donation ng Filipino communities sa Philippine Embassy at ito rin ang itatayo sa Place Jose Rizal sa 37 Rue Maubeauge 75009 Paris sa pangagasiwa ng Mairie de Paris ng 9th arrondissement ng Paris.

Kinumpirma ni Philippine Ambassador to France Junever Mahilum-West sa darating na June 23 ang takdang araw ng installation ng donated bust ni Dr. Jose Rizal sa Paris.

