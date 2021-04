Mga eksperto nagmungkahi kung paano maaayos ang pandemic response

Watch more in iWantTFC

MAYNILA — Ngayong umabot na sa 1 milyon ang bilang ng mga nagka-COVID-19 sa Pilipinas, may ilang suhestiyon ang mga eksperto para sa wakas ay masawata na ang pagkalat ng virus.

Maayos at epektibong contact tracing ang pangunahing rekomendasyon ng Health Professionals Alliance Against COVID-19 (HPAAC) na binubuo ng mahigit 100 medical societies sa Pilipinas.

Automatic na din dapat na makita ng pasyente kung saang isolation center o ospital siya puwedeng matanggap. Real time na datos anila ang kailangan.

Sabi naman ng UP Pandemic Response team, mahalaga ang maayos na datos para sa pagtugon sa pandemya.

"Accuracy and reliability ng data is important because it should guide us in decision making... [Kung] 'yung data mo ay hindi up-to-date o may butas-butas mahihirapan ka ngayon," ani Dr. Kristoffer Berse, member ng UP Pandemic Response team.

Pareho ring sang-ayon ang UP Pandemic Response team at HPAAC na dapat pang paghusayin ang testing sa bansa.

"We are not testing enough. The ideal positivity rate is 5 percent, according to WHO," ani Dr. Aileen Espina, steering committee member ng HPAAC.

Maganda umanong pinayagan na ang antigen testing sa mga komunidad ngunit nagbabala siya na dapat ay targeted pa rin ang testing sa mga may sintomas at na-expose sa may sakit dahil sa kakulangan ng suplay, ani Espina.

Naniniwala rin ang UP Pandemic Response team na dapat mahikayat ang mga LGU na magpatupad ng localized lockdown.

"Ang importante lang we would be able to identify clearly and on time the hotspots and the clusters kasi 'yun ang magiging basehan aling areas ang magla-lockdown," ani Berse.

Para naman sa OCTA Research Group, importanteng masimulan na ang mga long-term na lunas sa problemang pangkalusugan ng bansa.

"Maraming mga institutional reforms na kailangan talaga. Number one, we need to strengthen the public health system in the country.

That includes strengthening public hospitals, expanding their capacity," ani OCTA fellow Ranjit Rye.

Para sa HPAAC, UP Pandemic Response team, at OCTA Research Group, ang pagbabakuna, pagsunod sa tamang health protocols, at pagkakaisa ang kailangan para labanan ang pandemya.

"Kailangan ho talaga nagtutulungan ang komunidad at private sector... We all have roles to play. Kailangan maganda ang bayanihan. That's the only way we get out, importante may solidarity tayo," ani Rye.

—Ulat ni Kristine Sabillo, ABS-CBN News