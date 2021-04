10 company shuttle van na kulang sa papeles, na-impound sa Laguna

MAYNILA - Na-impound ang 10 company shuttle van matapos mahuling bumibiyaheng kulang sa mga papeles sa Cabuyao, Laguna nitong Biyernes.

Madaling-araw nagsimula ang operasyon ng Inter-Agency Council for Traffic (i-ACT) sa Pulo-Diezmo Road malapit sa tollgate ng South Luzon Expressway.

Over 10 illegal company shuttle vans are apprehended at an i-ACT operation in Cabuyao, Laguna. Vans were also inspected for adherence to health protocols



