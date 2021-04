Ilang lugar sa Samar binaha dahil sa Bagyong Bising

Mga larawan mula kay Joy-Cee Beer at Michael Ada Mga larawan mula kay Joy-Cee Beer at Michael Ada Mga larawan mula kay Joy-Cee Beer at Michael Ada Mga larawan mula kay Joy-Cee Beer at Michael Ada Mga larawan mula kay Joy-Cee Beer at Michael Ada Mga larawan mula kay Joy-Cee Beer at Michael Ada

MANILA - Binaha nitong Lunes ang ilang lugar sa Samar Island bunsod ng ulang dala ng Bagyong Bising.

Sa bayan ng Jipapad sa Eastern Samar, umapaw ang mga ilog at umabot na hanggang ikalawang palapag ang tubig baha. Ilan din sa mga pasilidad ng munisipyo ang binaha.

Pinasok din ng tubig baha ang ilang bahay sa bayan ng Gamay sa Northern Samar. Lumikas na sa evacuation center ang mga apektadong residente.

Samantala, sinuspinde naman ng mga lokal na pamahalaan ng Mapanas at Palapag sa Northern Samar ang klase at pasok sa trabaho dahil sa masamang panahon.

Base sa 11 a.m. weather advisory ng PAGASA, huling namataan si Bising 235 kilometro east-northeast ng Virac, Catanduanes o 360 kilometro east ng Daet, Camarines Norte. May lakas naman itong 195 kph at bugso na 240 kph.

Dagdag ng PAGASA, makakaranas ng malakas na pag-ulan nitong Lunes ang Bicol Region, Northern Samar, Samar, Eastern Samar, Biliran at northern portion ng Leyte.

Nakataas ang tropical cyclone wind signal number 2 sa Catanduanes, eastern portion ng Camarines Sur (Garchitorena, Presentacion, Caramoan, Sagnay, San Jose, Lagonoy), eastern portion ng Albay (Tiwi, Malinao, Tabaco City, Malilipot, Santo Domingo, Bacacay, Rapu-Rapu, Legazpi City, Manito), at eastern at central portions ng Sorsogon (Castilla, Sorsogon City, Prieto Diaz, Gubat, Barcelona, Casiguran, Juban, Magallanes, Bulan, Bulusan, Irosin, Santa Magdalena, Matnog) sa Luzon.

Nasa ilalim din ng signal number 2 ang Northern Samar, Samar, Eastern Samar at Biliran sa Visayas.

KAUGNAY NA BALITA

Watch more in iWantTFC

-- May ulat ni Ranulfo Docdocan