Pagkumpuni sa nasirang tubo ng Manila Water sa EDSA tapos na

Mahigit 30 oras mula nang matamaan at tumagas dahil sa installation work, nakompleto na ang pagkukumpuni sa nasirang tubo ng Manila Water sa EDSA Mandaluyong ngayong Martes.

Ayon sa kompanya, bandang alas-2:45 ng madaling-araw natapos palitan ang nag-leak na tubo at naayos ang main line ng tubig sa bahagi ng EDSA-Boni Avenue northbound.

At 3am, almost 30 hours since the EDSA-Boni pipe was damaged, Manila Water said physical repair has been completed.



It said water supply in some areas may fully return by 6am.



📸:@ManilaWaterPH pic.twitter.com/RrP89cdrJB