Nasirang tubo ng Manila Water nagdulot ng water interruption, mabigat na traffic

Watch more in iWantTFC

MAYNILA (UPDATE) - Mahigit kalahating araw nang tumatagas ang tubig mula sa tubo ng Manila Water sa northbound lane ng EDSA Boni/Pioneer sa Mandaluyong City matapos itong tamaan ng drill equipment ng contractor ng Metro Manila Development Authority (MMDA).

Ayon sa MMDA Metrobase, naiulat sa kanila ang pagtagas alas-9:56 gabi ng Linggo.

Kinumpirma ni MMDA spokesperson Celine Pialago na nagsasagawa ng installation ng closed circuit television (CCTV) sa lugar ang kanilang third-party contractor na Awin Construction.

Water flows out from a busted pipe along EDSA- Pioneer in Mandaluyong on April 12, 2021. Jonathan Cellona, ABS-CBN News

Dahil dito, naputulan ng supply ng tubig ang mahigit 30 barangay sa Mandaluyong City, Pasig City, San Juan City, at Quezon City, ayon kay Jeric Sevilla, tagapagsalita ng Manila Water.

Bandang alas-9 ng umaga ngayong Lunes, wala pa ring tubig ang mga sumusunod na lugar: Buayang Bato, Wack-wack, Highway Hills, at Barangka Ilaya sa Mandaluyong; Bagong Ilog, ilang bahagi ng Kapitolyo, Oranbo, San Antonio, at Valle Verde 1 at 4 sa Ugong, Pasig; at Ugong Norte (Arcadia) sa Quezon City.

Unang tinayang matatapos ang pagkumpuni sa tubo ng alas-6 ng umaga ng Lunes. Pero sabi ng water concessionaire, aabot na ito ng hanggang alas-5 ng hapon.

Apektado ang serbisyo ng kompanya sa mga sumusunod na lugar:

MANDALUYONG CITY:

Barangka Drive

Barangka Ibaba

Parts of Barangka Itaas

Barangka Ilaya

Buayang Bato

Parts of Hagdang Bato Libis

Hulo

Malamig

Mauway

Plainview

Pleasant Hills

San Jose

Wack-wack

Highway Hills

PASIG CITY:

Bagong Ilog (except Kawilihan Village)

Parts of Kapitolyo

Oranbo

San Antonio

Ugong

QUEZON CITY:

Parts of Kaunlaran

Bagong Lipunan ng Crame

Valencia

Ugong Norte

Sa huling update ng MMDA alas-8 ng umaga, pansamantalang nakumpuni ang tubo at nabuksan na ang linya ng tubig bagama’t may kaunting tagas pa.

Sabi ng MMDA, posibleng abutin ang pag-aayos ng gabi.

Nag-abiso ang MMDA sa mga motoristang bumibiyahe ng EDSA northbound na maghanap muna ng ibang ruta katulad ng C5 dahil sa matinding traffic.

Umabot ang pila ng mga sasakyan mula EDSA Pioneer hanggang sa Kalayaan Avenue kaninang alas-7 ng umaga; pagsapit ng alas-8, hanggang sa pag-akayat ng EDSA Magallanes na; at pasado alas-9, hanggang EDSA Pasay.

Dalawang lane lang kasi ang madadaanan ng mga sasakyan dahil sa pwesto ng mga equipment.

Pero pagkalagpas ng EDSA Pioneer, light to moderate na ang traffic.