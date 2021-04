Mga kabataan, magulang nahuling nag-‘Easter swimming’ sa Bacoor Bay

MAYNILA—Naaktuhang nagsisipaglangoy at naglalaro sa dagat sa lungsod ng Bacoor, Cavite, ang mahigit 50 kabataan at maging kanilang mga magulang nitong Easter weekend.

Dinampot at ipinauwi ang 44 na menor de edad at 10 nasa tamang edad na nahuli sa iba-ibang bahagi ng Bacoor Bay mula nitong Biyernes Santo hanggang Linggo.

Isinagawa ang maghapong mga operasyon ng mga tauhan ng Bacoor City Agriculture Office-Deputy Fish Warden (DFW) at ng Philippine Coast Guard (PCG) Bacoor.

LOOK: Over 40 minors & 10 adults—some, parents—were caught swimming at the bay of Bacoor, Cavite during Easter weekend. The sea patrolers from the city agricultural office & coast guard brought them back for disciplinary action in their villages.



