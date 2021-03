Guro patay sa pananambang sa Oriental Mindoro

Kuha ng Calapan City Public Safety Dept.

Patay ang isang 29-anyos na teacher nang tambangan siya ng riding-in-tandem sa Brgy. Bucayao, Calapan City, Oriental Mindoro Martes ng gabi.

Ang biktima ay nakilalang si Mark Linniel Balita, guro sa Mindoro State College of Agriculture and Technology. Pinsan din siya ng radio anchor at negosyanteng si Carl Balita.

Ayon sa hepe ng Calapan City Police na si Police Lt. Col. Timoteo Esperitu, nakasakay ang biktima sa isang kotse nang pagbabarilin siya ng mga suspek na lulan ng motorsiklo.

Nagtamo ang biktima ng tama ng bala sa ulo.

Kasalakuyang iniimbestigahan pa ng pulisya ang motibo ng krimen dahil hindi pa malinaw ito.--Ulat ni Dennis Datu, ABS-CBN News

MULA SA ARKIBO

Watch more in iWantTFC