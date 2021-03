3 huli sa pagnanakaw umano ng motor sa Tagum City

Arestado noong hapon ng Lunes ang 3 lalaki sa Tagum City, Davao del Norte dahil sa pagnanakaw ng motorsiklo.

Kinilala ng pulisya ang isa sa mga suspek bilang si Donald Juegos, 25 habang ang 2 kasama niyang naaresto ay parehong 18 taong gulang. Mga miyembro umano sila ng Resbak ng Bagsakan crime group.

Ayon sa mga awtoridad, si Juegos ay 1 rin sa 2 responsable sa pagdukot umano noong Marso 16 sa isang 16 anyos na babae mula sa bayan ng Santo Tomas, na hinalay sa Tagum City. Pinaghahanap pa ang kaniyang kasamahan.

Nakumpsika sa mga suspek ang replica ng baril, isang sachet ng hinihinalang shabu, at isang granada.

Kinasuhan si Juegos ng kasong rape.

Haharap naman sa reklamong possession of explosive device at paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Anti-Fencing Law si Juegos at 2 iba pang naaresto.

-- Ulat ni Hernel Tocmo

RELATED VIDEO:

Watch more in iWantTFC