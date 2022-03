Pinabulaanan ng singer na si Moira Dela Torre na binayaran siya ng aabot sa P5 milyon para kumanta sa campaign rally ni Vice President Leni Robredo at katandem na si Senador Kiko Pangilinan noong nakaraang linggo.

Ginawa ni Dele Torre ang paglilinaw nang iparatang ng isang Facebook user na nasa P1 milyon hanggang P5 milyon ang alok na bayad para sa kada isang nagtanghal sa Zamboanga City rally nitong Marso 17.

“GG, 1 to 5 million per artist offer,” saad ng komento nang i-share ni Dela Torre ang poster para sa naturang event.

Tugon ng singer, "Hindi po kami bayad. Nag-volunteer lang din po kami."

Umalma rin siya sa isang artikulo ng Manila Bulletin na may headline na, “Moira dela Torre paid P5M to perform at Leni-Kiko rally?”

Hindi malinaw sa artikulo kung saan galing ang impormasyon.

“Supposedly, Moira was paid a whooping P5 million for it. The source? An online marites,” saad nito.

Nagkomento naman si Dela Torre sa artikulo, “Baka kayo po yung bayad para sa mga headline niyo pong nagcclickbait ng ganyan. di po yan maganda, MANILA BULLETIN.”

“Hehe Kaya niyo naman po gamitin yung platform niyo sa mga mas importanteng bagay na hinde base sa mga 'online marites'. God bless po,” dagdag niya.

Bukod kay Dela Torre, ilan pa sa mga nag-perform sa Zamboanga sina Gab Valenciano, Erik Santos, at Yeng Constantino.

