Dahil sa suspected meningococcemia case, ER ng Gat Andres Bonifacio Memorial Medical Center isinara

Pansamantalang isinara ang Gat Andres Bonifacio Memorial Medical Center nitong Lunes hanggang Martes ng 8:00 ng umaga, para sa disinfection, ayon sa Manila Public Information Office.

Sa anunsyo ng lokal na pamahalaan, sasailalim muna sa "terminal cleaning at disinfection" ang nasabing lugar matapos mamatay ang isang pasyenteng pinaghihinalaang may meningococcemia.

"The Emergency Room (ER) of Gat Andres Bonifacio Memorial Medical Center (GABMMC) will be closed until 8:00 AM tomorrow, March 23," sinabi ng lokal na pamahalaan sa isang pahanag ngayong Lunes.

"This is to make way for the ER's terminal cleaning and disinfection due to a suspected Meningococcemia case who died earlier in the said area."

Ang meningococcemia ay sanhi ng bacteria na Neisseria meningitidis. Naipapasa ito sa pamamagitan ng pagbahing o pag-ubo o pag-halik.

