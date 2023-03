Hinatulan nitong Lunes ng reclusion perpetua ang limang pulis na sangkot sa kasong kidnapping noong 2016 matapos iturong responsable sa pagkawala ng isang dating overseas Filipino worker na si Enrique Fernandez III.

Kinilala ang mga nahatulan na sina Police Senior Insp. Ereneo Ramirez, SPO2 Jojo Lim, SPO2 Alaindelon Tacubao, PO2 Sangkula Hussein II at PO2 Alejandro Ubanan.

Acquitted naman ang dalawang sibilyan na sinasabing police asset na kasama sa sinampahan ng reklamo.

Sa promulgation of judgement ng Branch 17 Regional Trial Court Cagayan de Oro nitong Lunes, "guilty beyond reasonable doubt" ang limang pulis sa kidnapping kaya makukulong sila ng hindi bababa sa dalawampung taon at hindi lalagpas sa apatnapung taon.

Pinapabayad din ang limang pulis ng higit sa P350,000 sa pamilya ng biktima.

Noong Oktobre 2016, nakuhanan ng CCTV na dinampot ng mga nakasibilyang pulis si Fernandez sa labas ng isang establisyemento sa Cagayan de Oro. Dinala rin ng mga pulis ang motosiklo ng biktima.

Hanggang ngayon, hindi pa tukoy kung ano ang nangyari kay Fernandez dahil nanatili pa rin siyang missing.

Bukod sa kidnapping, sinampahan din ng reklamong carnapping ang pitong inaresto pero acquitted silang lahat sa kaso.

— Ulat ni Rod Bolivar

KAUGNAY NA ULAT

Watch more News on iWantTFC