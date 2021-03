DOJ ila-lockdown ulit dahil sa mga bagong kaso ng COVID-19

ABS-CBN News/File

MAYNILA - Muling magpapatupad ng lockdown ang Department of Justice sa compound nito sa Padre Faura sa Maynila dahil sa mga bagong kaso ng COVID-19.

“I’m constrained to order another suspension of on-site work at the DOJ. We have 7 new cases today, bringing the total active cases to 17," ani Justice Secretary Menardo Guevarra sa isang text message.

Dahil sa mga bagong kaso ng COVID-19 sa hanay ng kanilang mga empleyado, kinakailangang magpatupad ulit ng lockdown ang kagawaran na magsisimula Biyernes, Marso 19, hanggang Martes, Marso 23.

Sa panahon ng lockdown, work from home muna ang lahat maliban na lang sa mga nasa skeleton staff nito na kinakailangang tumanggap pa rin ng mga dokumento at magserbisyo.

Nagpatupad ng lockdown ang DOJ noong isang linggo na tumagal nitong Martes, Marso 16, dahil pa rin sa COVID-19.

- Ulat ni Johnson Manabat, ABS-CBN News