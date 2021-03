ALAMIN: Serious adverse effect ng bakuna kontra COVID-19, tinalakay

Naghahanda ng bakuna ang isang health worker sa San Juan City. George Calvelo, ABS-CBN News

MAYNILA - Maraming katanungan pa rin ang nais na masagot ng publiko hinggil sa magiging epekto ng mga bakuna kontra COVID-19.

Sa segment na “Bakuna Muna” sa programang Kabayan sa TeleRadyo nitong Miyerkoles, binigyang-linaw ni Dr. Lulu Bravo, chairperson ng National Adverse Effect Following Immunization Committee, ang ilang agam-agam ng publiko.

POSIBLENG SERIOUS ADVERSE EFFECT NG BAKUNA:

“Ang isang serious effect ay anaphylactic shock at ito ay ang severe allergy na ngayon nakikita rin natin, pero sa naunang report sa atin ng CoronaVac at Astra ay hindi nakasaad sa kanilang report. Hindi lumabas sa report nila, pero ngayon nakikita natin dito sa ating monitoring system. Medyo kailangang imbestigahan pa kasi sa mga naunang mga report bago pa tayo nag-umpisang mag rollout, syempre pinag-aaralan yan ng ating mga eksperto, parang ‘di nakita masyado yung anaphylaxis kaya ngayon tinitingnan natin, iniimbestigahan natin kung talagang yang anaphylaxis na yan ay nakikita nang mas marami kaysa doon sa ibang mga bansa.

Handang-handa na ang ating vaccinators sa tinatawag nating anaphylaxis kasi nakita nga nila meron talagang posibleng mangyaring ganyan so handa ang emergency kit ng bawat vaccination center.”

MAAARI BANG MA-CONFINE SA OSPITAL ANG MAKARARANAS NG ANAPHYLACTIC SHOCK?

“Iba-iba, may iba mabilis lang mawala, meron talaga a few hours nasa emergency room, binabantayan sila, nawawala agad, nakaka-uwi agad. Meron namang medyo severe pati kaniyang blood pressure bumabagsak naman. Ang anaphylaxis karaniwang bagsak ang blood pressure. Pagka medyo bumabagsak ang blood pressure dapat bantayan kasi delikado yung bumabagsak ang blood pressure. We are really exercising the outmost care for our patients.”

UPDATE SA ISYU NG BLOOD CLOTTING SA BAKUNANG ASTRAZENECA:

“Naireport yan sa Norway, sa Austria, at temporarily may mga bansa sa Europa, and even sa Asia, itong Thailand, itinigil muna nila temporarily yung pagbabakuna. Tinanong namin ang WHO. Ang sabi ng WHO, yes, its under investigation in that country pero halos 17-M na ang nabigyan ng AstraZeneca at hindi naman nila nakita na mayroong ganung klaseng concern o red flag na hindi maganda, na yung thromboembolism ay talagang dumami sa 17 million na nabakuhan. Tingin nila, kailangan lang talaga i-compare mo doon sa mga countries na yun kung yung thromboembolism na yun mas marami doon sa mga nabakunahan kesa doon sa mga hindi pa nababakunahan.”

MAY BAKUNA NA BA KONTRA COVID-19 PARA SA BATA?

“Wala pa tayong bakuna ng COVID para sa 18 years old, pababa. Yung hindi pa nag-18 hindi pa dapat bakunahan, wala pang bakuna dyan.”

MAY EXPIRATION BA ANG BAKUNA:

“Merong expiration date yun, At ang alam ko yung sa AstraZeneca, parang May 2021. Yung sa Sinovac ay 2024 pa. Gagawa sila ng paraan na hindi mag-expire yan kasi sayang naman ang bakuna.”

LIGTAS BA NA MAGPABAKUNA ANG SENIOR CITIZEN NA DIABETIC AT HYPERTENSIVE:

“Sa ngayon, ang mga senior citizen na 60 and above ay ang Astra lang ang pwedeng ibigay. Yung sa Sinovac, unless you sign a waiver na wala ka namang ibang kondisyon like hypertension, diabetes hindi pa kasi yan nirerekomenda kasi kulang ang datos na itong Sinovac na naibigay sa mga maysakit na may hypertension at diabetes. Pero yung sa Astra, meron na tayong datos kaya yun ay narerekomenda sa senior citizens, at doon sa may hypertension din, diabetes, asthma—yung tinatawag nating comorbidities, may ibang sakit sila.”

PAGBABAKUNA SA TAONG NAGPOSITIBONG SA COVID-19:

“Hindi tayo nagte-test bago mabakunahan kung ikaw ay may COVID o wala, although sa screening tinatanong kung meron siyang naging sakit na COVID bago bakunahan. Kasi kung nagkasakit ka ng COVID, you will receive a vaccine only after 90 days. Dapat ganun, pero kung ikaw naman unintentionally, ‘di mo alam na meron ka na palang COVID tapos nabakunahan ka, ang tingin namin hindi masama yun kaya lang hindi porket nabakunahan ka ay hindi na magpo-progress yung COVID mo because there is a possibility na yung COVID mo na nag-iincubate, nag-uumpisa pa lang pero ‘di mo alam ay magtuloy-tuloy at posible kang magkaroon ng sakit in the following days. Pero yung bakuna mo, sa tingin namin, hindi makakasama pero hindi rin makakatulong na i-stop yun COVID mo.”

Magugunitong nakatanggap ang Pilipinas ng 600,000 doses ng Sinovac mula China at 525,000 shots naman ng AstraZeneca mula sa COVAX Facility.

Nitong Martes, umabot na sa 216,794 health workers ang nabakunahan na simula nang mag rollout ng bakuna.

