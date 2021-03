ALAMIN: Allergy sa mga gamot at iba pang katanungan tungkol sa COVID-19 vaccine, tinalakay

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Patuloy ang pag-rollout ng bakuna kontra COVID-19 sa bansa pero marami pa rin ang may agam-agam na magpabakuna.

Sa segment na “Bakuna Muna” sa programang Kabayan sa TeleRadyo Miyerkoles ng umaga, sinagot ni Dr. Rontgene Solante, kasapi ng Department of Science and Technology-Department of Health COVID-19 vaccine panel, ang ilang mga katanungan ng publiko kaugnay sa COVID-19 vaccines.

Linggo ng dumating sa bansa ang unang bakuna mula China. Sa ilalim ng priority list ng gobyerno, unang makatatanggap ng bakuna ay healthcare workers at mga sundalo.

Pero isang naging malaking tanong dito ay ang tungkol sa pagkakaroon lamang ng 50 percent efficacy ng bakunang Sinovac sa healthcare workers na may direktang exposure sa COVID-19 carriers.

“Ibig sabihin na ang proteksiyon na ating makukuha is 50 percent. But 50 percent is still better to no protection at all,” sabi ni Solante.

ANG ASTRAZENECA VACCINE EPEKTIBO BA SA SOUTH AFRICAN VARIANT?

"Ang AstraZeneca, they are active against the UK variant pero nung nangyari sa South Africa na 'yung vaccine nila 'di masyadong pumapalo ang efficacy dahil doon sa South African variant, inihinto nila 'yung pagbabakuna. Hindi naman siya 100 percent na hindi effective, meron pa rin siyang efficacy kaya lang gusto talaga nila mas mataas ang efficacy."

PWEDE BANG MATURUKAN ANG KASALUKUYANG MAY COVID-19 VIRUS?

"'Yung mga nagkasakit ng coronavirus, as long as wala na kayong simtomas you are still OK to get the vaccine. As long as you have the active symptoms, the infection, hindi pa pwede. Bibigyan ka kung fully recovered ka na."

ANG STROKE PATIENTS AT UNDER MEDICATION AY PWEDE BANG MATURUKAN NG COVID-19 VACCINE?

"Sa mga ganung sitwasyon hindi contraindication ang bakuna. Merong mga screening questions tayo saka 'yung magse-screen sa mga LGU at mismong sa vaccination centers titingnan kung stable ba yung mga comorbid conditions."

KAPAG NATURUKAN BA NG BOOSTER PARA SA KAGAT NG ASO AY MAAARI RIN MABAKUNAHAN NG COVID-19 VACCINE?

"Ang recommendation natin hindi natin pinagsasabay ang COVID vaccination sa iba’t ibang klaseng bakuna, at least may pagitan ng 14 days para at least sigurado tayo na walang interference 'yun sa antibodies."

EPEKTIBO BA ANG COVID-19 BAKUNA KAHIT NA MAY AUTOIMMUNE DISEASE ANG PASYENTE?

"Sa mga pag-aaral sa phase 3 wala pa naman tayong data kung how effective these vaccines are against autoimmune. Kung ang tanong pwede ba sila, pwede sila. They just have to consult with their doctors kasi may mga autoimmune diseases na they are also undergoing treatment, chemotherapy, that can also affect efficacy of the vaccine."

KAPAG MERON NANG PNEUMONIA VACCINE NA MAY VALIDITY NG 5 YEARS AT ISANG COPD PATIENT, MAAARI BANG MABAKUNAHAN NG COVID-19? KAILANGAN BA NG SWAB TEST BAGO TURUKAN?

"Kailangan siya (mabakunahan) dahil mataas ang risk niya na kapag nagka-COVID siya mas severe ang COVID niya. Pangalawa, hindi na siya kailangang i-test bago magpabakuna as long as walang simtomas, stable ang mga COPD nila, pwede sila."

ANG MAY ALLERGY SA GAMOT TULAD NG PENICILLIN PWEDE BANG MAGPABAKUNA?



"Iba ang allergy sa penicillin at iba ang allergy sa bakuna, magkahiwalay yan at 'di pwedeng ipag-ugnay 'yan na kung allergic ka sa isang gamot, allergic ka rin sa bakuna. Hindi contraindication 'yung mga allergy sa pagkain o sa mga gamot. Kung gusto lang nilang magiging confident sila doon, they can consult their allercologist para mabigyan ng guidance."

ANO ANG BAKUNANG MAS MATAGAL NA MAKAPAGBIBIGAY NG IMMUNITY O PROTEKSIYON LABAN SA COVID-19?

“Sa ngayon hindi natin alam kung ilan o ano sa mga bakuna na ito, kung gaano katagal pero may idea na tayo na it can be as long as—base sa initial results ng phase 3—6 months to 8 months. Pero halimbawa 1 year o 2 years, we don’t know yet. Abangan natin ang mga datos pagtapos ng phase 3 trials.

GAANO KATAGAL ANG EPEKTO NG BAKUNA? TULAD BA ITO NG FLU VACCINE NA DAPAT YEARLY MAGPABAKUNA?

“Hindi pa natin alam sa ngayon. Ibig sabihin niyan itong mga bakuna dahil interim data lang ito, 2-3 months na naibigay 'yung sa mga trial, kaya ginamit kasi naka-establish ng efficacy, so hindi natin alam kung hanggang kailan ang duration ng immunity. Malalaman din natin 'yan pagkatapos ng mga phase 3 trials nila after one year kasi makukuha na nating data nila on those na nabigyan ng bakuna at saka level ng antibody na kasalukuyan ay minomonitor din. Malaking bagay na hintayin natin ang mga data after ng phase 3 trials.

100 PERCENT BA ANG MGA BAKUNA SA SEVERE CASE NG COVID-19?

Kadalasan ngayon ang mga bakuna, based doon sa initial results, 100 percent. They protected those na nabakunahan hindi nagdevelop ng severe kumpara sa walang bakuna.

- TeleRadyo 3 Marso 2021