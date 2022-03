Pagtulong sa OFWs ng Pinoy groups sa Qatar, mas pinaigting

DOHA - Nagsanib pwersa ang Filipino Association of Manpower Services (FAMS) Qatar at Helping Empowering Recognizing OFWs (HERO) Qatar para mas matugunan ang pangangailangan ng mga manggagawang Pinoy sa Qatar.

“Ang grupo po namin ay binubuo ng mga representatives ng mga recruitment agencies na ang layunin ay ma-protektahan ang aming mga deployed domestic workers. Not just domestic workers pati po yung overseas Filipino workers,” sabi ni Luisa Bulaong, FAMS president.

Layon ng dalawang grupo na mas matutukan at bigyan pansin ang mga hinaing ng OFWs sa Qatar.

“Napaka-importante po nito dun sa ating mga kababayan na hindi sinuwerte sa kanilang mga employer na agad agad po nating bibigyan ng aksyon thru FAMS,” sabi ni Engr. Henry Dimaano, Founding Chairman Emeritus, Hero Qatar.

“Yung mga domestic workers po natin diyan uulitin ko po na takot isuplong sa amin yung kanilang agency, huwag po kayong matakot ngayon, andito po yung FAMS Qatar. Willing po kaming mag-assist po sa inyo,” paalala ni Bulaong.

Kaisa sa paglagda ng kasunduan sina DSWD representative Perlita Panganiban at Labor Attache to Qatar Adam Musa. Nagbabala naman si Musa sa mga mananamantala sa mga OFW.

“Let it be tonight, that would serve as the start of our collaboration. That will start as a warning to those who are traffickers, impostors claiming to be working for the benefits of the workers but actually not,” sabi ni Musa.

Hinimok din niya ang kooperasyon ng lahat para sa kapakanan ng mga OFW.

“Kapag nagtulong-tulong tayo, nagbayanihan tayo, marami tayong magawa para sa ikagaganda ng industriya,” dagdag ni Musa.

