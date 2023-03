Bata nagtamo ng mga paso sa sunog sa Makati

Nagtamo ng mga paso ang isang bata sa sunog na tumama sa isang residential area sa Makati City nitong Linggo, kung saan tinatayong aabot sa P6 milyon ang halaga ng pinsala, ayon sa mga awtoridad.

Pasado alas-4 ng madaling araw nang sumiklab ang sunog na nakasapul sa 12 magkakadikit na bahay sa Barangay Comembo.

Ayon sa mga residente, nag-outing ang mga nakatira sa bahay na pinagmulan ng sunog at may naiwang bukas na ilaw.

Mabilis din umanong kumalat ang apoy dahil gawa sa light materials ang mga bahay.

LOOK: A fire broke out in a residential area along Apitong St., Brgy. Comembo, Makati City on Sunday morning. (đŸ“¸: contributed videos) @ABSCBNNews @DZMMTeleRadyo pic.twitter.com/tpC2lyD4ej