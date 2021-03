Curfew sa San Juan, mas pinaaga na; violator, tiniketan ng mga pulis

MAYNILA - Isang 22-anyos na lalaki ang tiniketan ng mga pulis at barangay matapos madatnang naglalaro ng video games sa labas ng kaniyang bahay sa Bgy. West Crame sa San Juan City.

Siya lang ang tanging naitalang hinuli dahil sa paglabag ng curfew kasunod ng muling pagpapahaba nito simula Martes ng gabi.

Police and village watchmen in San Juan City roam residential areas to enforce the city’s extended curfew hours of 10pm to 5am. pic.twitter.com/zUbamEzdS5