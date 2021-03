COVID-19 vaccination sinimulan na sa Batangas, Bulacan

Sinimulan nang bakunahan nitong Marso 8, 2021 ang health workers sa Batangas province gamit ang mga bakuna ng Chinese company na Sinovac. Andrew Bernardo

Umarangkada ngayong Lunes ang pagbabakuna kontra COVID-19 sa health workers sa mga lalawigan ng Batangas at Bulacan.

Sa Batangas, pinangunahan ni Department of Health-Calabarzon Director Eduardo Janairo ang ceremonial vaccination sa Batangas Medical Center (BATMC) sa Batangas City.

Unang binakunahan si Dr. Ramoncito Magnaye, hepe ng BATMC.

"I feel okay, wala naman akong nararamdaman," sabi ni Magnaye, na isang dekada nang diabetic at may hypertension, kasunod ng pagturok.

Mauunang turukan gamit ng mga bakuna ng Sinovac ang 200 medical frontliners ng ospital, na may kabuuang 1,000 empleyado.

Hinikayat naman ni Janairo ang mga taga-Calabarzon na huwag balewalain ang health protocols kahit unti-unti nang dumadating sa rehiyon ang COVID-19 vaccines.

Sa Bulacan, nagsimula na ang pagbabakuna sa halos 900 health care workers at manggagawa ng Bulacan Medical Center (BMC) sa Malolos City.

"Asahan n'yo po na sigurado naman lahat tayo mababakunahan. Una-una lang po 'yan," sabi ni Bulacan Governor Daniel Fernando.

Unang nakatanggap ng Sinovac vaccine ang hepe ng BMC na si Dr. Hjordis Marushka Celis.

Nasa 900 doses ng Sinovac ang inilaan para sa medical frontliners ng lalawigan.

Higit 800 staff staff ng BMC, district hospitals at provincial health offices ang babakunahan hanggang Miyerkoles.

Nitong Marso umarangkada ang vaccination program ng gobyerno laban sa COVID-19, na nakapanghawa na ng 594,412 sa Pilipinas.

-- Ulat nina Jorge Cariño, ABS-CBN News at Andrew Bernardo