Lagpas 500,000 konsumer ang apektado ng tatlong araw na water interruption ng Maynilad sa maraming bahagi ng Makati, Maynila, Paranaque at Pasay.

Aarangkada ang water interruption mula Marso 5 hanggang 7.

Ito ay dahil kailangan madaliin ang pagkukumupuni ng isang pipe leak sa Osmena Highway sa Makati, na nagsasayang umano ng 20 hanggang 30 milyong litro ng tubig kada araw.

Apektado sa 3-day water interruption ng Maynilad ang mga sumusunod na barangay:

MANILA

Brgy. 719, 726-731, 732-734, 745-762, 769, 803, 807 (Malate and San Andres)

MAKATI CITY

Bangkal, Magallanes, Palanan, Pio del Pilar, San Isidro

PARAÑAQUE CITY

Don Bosco (Magdalena St., Hernandez Ave., Remanville Subd.), Marcelo Green (Greenwood, Maharlika, Moss, Phase 5), Merville, Moonwalk, San Antonio (Don Aguedo Subd., Hernandez Ave., Jestra Village, Lakandula St., Malacañang Village, San Antonio Valley 1&9, Sta. Lucia Ave., San Gabriel St.), San Isidro (Greenheights Subd.), Sun Valley (Annex 41, Cul De Sac Road, Edison Ave., Marimar Village 1&2, Park View, Sta. Ana Drive, Sun Valley Subdivision)

Don Bosco (Aeropark Subd., Annex 135 and 1618 Subd.,Bolivia St., Better Living Subd., Camella Homes, Doña Soledad Ext., France St., Levitown Subd., Saudi St., Scienceville Subd., Somalia, UN-Don Bosco Ave., Zambia St.), BF Homes (Enclaves along Presidents Ave, and Aguirre St., Goodwill 2

Subd., Massville Village, Sampaloc Ave.), Marcelo Green (ACSIE Road, Sampaguita, Severina Ave. - Left & Right, WSR/Marcelo Ave.), San Antonio (4th Estate Subd., Goodwill 3 Subd., Meliton St., Soreena Ave.), San Martin De Porres (Makati South Hills Townhomes, United Parañaque Subdivision 1-3, United Hills Subdivision)

PASAY CITY

Brgy. 1, 3, 7, 9 ,14-15, 18, 20, 23, 33, 37, 41-49, 51-53, 56-59, 63-68, 71-75, 80-81,84-86, 89, 91, 93-99, 101, 104, 106-110, 112-115, 118, 120, 122-123, 125-126, 128, 130,131, 133, 135-137, 140, 142, 181-185, 201

Tiniyak naman ng Maynilad na may libreng water tankers ang iikot sa mga apektong lugar.

"Meron pa rin naman kami mga ide-deployment na mga mobile water tankers para sa mga affected customers at nakipag-ugnayan na rin tayo sa LGU and firetrucks," ani Maynilad head of water supply operations Engr. Ronald Padua.