Napakawalang pawikan hatchlings sa Mati City, umabot na sa 105K

Ang Mati City umano ang lungsod na may pinakamaraming sea turtle hatchlings na napakawalan sa loob ng tatlong taon. Larawan mula sa Mati City Information Office

DAVAO ORIENTAL - Sa loob ng tatlong taon, umabot na sa 105,000 na pawikan hatchlings ang napakawalan ng local environment conservation group na Amihan sa Dahican- Save our Seas sa Dahican beach sa Mati City, Davao Oriental.

Ayon sa Mati City Information Office, ang lungsod ang may pinakamaraming nai-release na pawikan sa bansa base sa tala ng Department of Environment and Natural Resources (DENR).

Sagana ang Mati City sa marine wildlife kung saan bawat taon, nangingitlog ang mga pawikan na Green turtle, Hawksbill, at Olive Ridley sa Dahican beach.

Determinado ang Amihan sa Dahican - SOS sa pagtulong na mapangalagaan ang mga marine wildlife species.

Nagpapatrolya sila gabi-gabi sa dalampasigan para tingnan kung may mga nangingitlog bang pawikan nang sa ganon ay mailipat ito sa hatchery.

Ang grupo ay kinilala sa 6th Gawad Bayani ng Kalikasan at na-feature na sa international television channels gaya ng National Geographic at Animal Planet.

- Ulat ni Hernel Tocmo