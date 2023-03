Sa bisperas ng Fire Prevention Month noong gabi ng Martes, isang sunog ang sumiklab sa Caloocan City, na ikinasawi ng 2 tao.

Natupok ang isang 4-story residential building sa Barangay 8, kung saan nakaligtas ang 11 nakatira sa gusali matapos umano nilang basagin ang salamin sa ikalawang palapag.

Pero 2 ang hindi nakaligtas at namatay, kabilang ang apo ng may-ari ng bahay na 9 taong gulang na babae, at pamangkin ng may-ari na isang person with disability.

"Sa baba po talaga nag-start 'yong sunog po, bale umakyat na lang po sa taas 'yong apoy," ani Maricris Gargaritano, tanod sa Barangay 8.

Pinaniniwalaang wiring sa kuryente ang sanhi ng sunog, ani Gargaritano.

Unang itinaas ang alarma pasado alas-10 ng gabi hanggang tuluyang naapula bago mag-hatinggabi.

Ayon kay Fire Superintendent Jeffrey Atienza, naging hamon sa pag-apula ng apoy ang malayong fire hydrant.

Tinatayang nasa P160,000 ang halaga ng ari-ariang napinsala, ayon sa mga awtoridad.

Nagpaalala naman ang mga bombero sa publiko na ugaliing ipa-check ang mga linya ng kuryente at iwasan ang pag-overload sa mga saksakan, na madalas nagiging sanhi ng sunog.

— Ulat ni Champ de Lunas, ABS-CBN News