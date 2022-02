Pinoy Human Trafficking survivors mula Syria biniyayaan ng Kabuhayan Starter Kits

ZAMBOANGA CITY - Tatlong trafficking in persons survivors mula Syria ang biniyayaan ng Department of Labor and Employment (DOLE) ng Kabuhayan Starter Kits.

Tinanggap ng mga dating distressed Overseas Filipinos ang Kabuhayan Starter Kits na naglalaman ng mga paninda at iba pang gamit sa pagsisimula ng isang sari-sari store noong February 16, 2022. Ang mga kawani ng Philippine National Police (PNP) Women and Children Protection Center Mindanao Field Unit (WCPC-MFU) ang nag-abot ng kits sa tatlong survivor.

Photo courtesy of the Philippine Embassy in Damascus, Syria

Proyekto ng DOLE Region 9 ang nasabing kabuhayan project. Agad namang ibinalita sa Philippine Embassy sa Damascus ang natanggap na Kabuhayan Start Kits ng mga Pinoy na natulungan ng embahadang makauwi sa Pilipinas matapos mabiktima ng human trafficking.

Layon ng Kabuhayan Starter Kit na ma-inspire na makapagsimula muli ang mga human trafficking survivors matapos ang kanilang naranasan sa Syria.

“Hindi lang protection against criminal, kundi tulay din sila para maka-avail kayo ng pangkabuhayan sa mga ahensiya ng gobyerno. Konting tulong lang ito. Nasa inyong kamay at puso ang susi para sa paglago nito,” sabi ni Atty. Roy Buenafe, Regional Director, DOLE Region 9.

“Maraming salamat po sa lahat ng tulong na ibinigay ninyo. Pagpalain kayo ni Allah,” sabi ni alyas Sharon, isang survivor mula sa Syria.

“The aim of this activity is to establish good rapport between law enforcers, partner agencies and survivors of Trafficking in Persons in Region 9 of the Philippines. This inter-agency cooperation initiative between Philippine law enforcement leaders, regional labor officials, and diplomats in Syria, is one of the best practices to combat this heinous form of modern-day slavery,” sabi ni Vida Soraya Verzosa, Chargée d’Affaires, a.i. Ng Philippine Embassy sa Damascus, Syria.

Dagdag ni Verzosa, economic empowerment at reintegration ang kailangan para sa mga umuuwing distressed OFWs para hindi na sila mabiktima muli at para mapanatili ng Pilipinas ang Tier 1 ranking sa Global Trafficking in Persons Report ng U.S. State Department.

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa Gitnang-Silangan at Europa, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.

Source: www.facebook.com/PHinSyria