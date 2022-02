Watch more on iWantTFC

Simula Marso 1 hanggang 15, tuluyan nang ibababa sa Alert Level 1 ang Metro Manila at 38 iba pang lugar sa bansa.

Ayon sa Malacañang, ito'y matapos pumasok ang mga lugar sa Alert Level 1 requirements ng Inter-Agency Task Force on Emerging Infectious Diseases (IATF).

Kabilang dito ang pagkakaroon ng minimal hanggang low risk classification, total bed utilization na mas mababa sa 50 porsiyento, at kumpletong pagbabakuna nang 70 porsiyento ng target population at 80 porsiyento ng senior citizen population.

Sa ilalim ng Alert Level 1, ipapatupad ang mga pinakamaluwag na COVID-19 guidelines mula nang mag-umpisa ang pandemya sa bansa noong 2020.

Pero ayon sa Palasyo, hindi muna dapat itapon ang mga face mask dahil requirement pa rin ang pagsusuot nito sa mga pampublikong lugar.

"Ipagpatuloy pa rin natin ang pagsusuot ng face masks sa loob at labas ng mga pampublikong lugar at masisikip na kinaroroonan kahit nasa Alert Level 1, maliban na lamang kung kumakain o umiinom, naglalaro ng sports na may sapat na bentilasyon tulad ng high-ceiling courts, at nag-eehersisyo sa mga lugar where physical distancing may be maintained," ani acting presidential spokesperson Karlo Nograles.

Maaari nang bumalik sa full capacity ang operasyon ng lahat ng mga pampubliko at pribadong opisina at pagawaan, basta tiyakin lang na may sapat na bentilasyon ang lugar at may karampatang hand-hygiene at sanitation facilities.

Hindi na rin kailangan ang pag-check ng temperatura at pagsusulat ng declaration form para makapasok ng mga establisimyento.

Optional naman ang paggamit ng contact tracing apps pati plastic dividers, at ang pagpapatupad ng alternative work arrangements.

Full seating capacity na rin sa lahat ng uri ng pampublikong transportasyon, at hindi na paiiralin ang "no vaccine, no ride" policy at pag-require ng S-PASS.

Samantala, kailangan pa ring magpakita ng proof of vaccination ang mga may edad 19 pataas para makilahok sa mga mass gathering o makapasok sa indoor esablishments gaya ng mga sinehan, live performance venue, hotel at iba pa.

Kailangan din ng vaccination proof sa mga pre-election related event gaya ng sorties at campaign rallies.

Pero nilinaw ni Nograles na hindi sakop ng requirement na ito ang mismong araw ng halalan, at nakikipag-ugnayan pa ang Palasyo sa Commission on elections para rito.

Matatandaang sinabi ng komisyon na maaari pa ring makapasok at bumoto sa May 9 kahit ang mga hindi pa bakunado laban sa COVID-19.

Suportado naman ng OCTA Research Group ang desisyon ng IATF, lalo na at kailangan umano na buksan ulit ang ekonomiya.

"We support the guidelines. These are reasonable. And, as I mentioned, wala namang perfect and we have to take some risks din. But we think that the risks are minimal," ani OCTA fellow Guido David.

Muli ring nagpaalala si Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire sa publiko na huwag magpabaya, lalo't nariyan pa rin ang banta ng COVID-19.

"Nasa kamay po natin lahat para ma-sustain natin ito pong Alert Level 1 natin. Ayaw na po nating bumalik sa ating mga lockdowns," ani Vergeire.

— Ulat ni Pia Gutierrez, ABS-CBN News