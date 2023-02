Mandurriao PNP Mandurriao PNP Mandurriao PNP

Arestado ang isang lalaki sa Mandurriao, Iloilo City matapos gawing panakip sa sasakyan ang watawat ng Pilipinas nitong Linggo.

Sa imbestigasyon ng Mandurriao Police, inutusan ng kanyang amo ang 25 taong gulang na lalaki na takpan ang sasakyan nito.

Hindi alam ng lalaki na bawal sa batas ang paggamit ng watawat ng Pilipinas bilang panakip sa anumang bagay.

Base sa Republic Act 8941 o ang Flag and Heraldic Code of the Philippines, mahigpit na ipinagbabawal ang paggamit sa Philippine flag bilang panakip, o sa anumang paraan na nagpapakita ng pagkawalang galang dito.

Na sa kustodiya ngayon ng Mandurriao Police ang lalaki para sa karagdagang imbestigasyon.