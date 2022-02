Lalaking umakyat sa poste ng kuryente, sinagip sa Las Piñas

MAYNILA - Umabot nang mahigit isang oras ang pagsagip sa isang 32-anyos na lalaki na umakyat sa poste ng kuryente sa Alabang-Zapote Road sa Barangay Talon Uno, Las Piñas City Miyerkoles ng hapon.

Ayon sa Las Piñas City Disaster Risk Reduction and Management Office (DRRMO), nagtamo pa ng electrical burn sa ibabang bahagi ng katawan ang lalaki matapos dumikit sa electrical wire na pumutok.

Nakita ang lalaki na nakatuntong sa crossbeam ng poste sa tapat ng kanto ng Marcos Alvarez Avenue bago mag-alas-5 ng hapon.

Sa ulat ng Las Piñas City Police, nagtangkang tatalon ang lalaki na nalamang residente ng lungsod.

Nagtalaga ang mga rumesponde ng negotiating team, medical team, crowd at traffic control.

Kasama naman sa inilatag na rescue equipment ang inflatable air cushion at man-lift truck.

Nagdulot ng matinding trapiko sa Alabang-Zapote Road ang pagresponde sa insidente dahil nasara ang isang lane ng kalsada.

Matapos ang pakikipagnegosasyon sa lalaki, naibaba siya bago mag-alas-6 ng gabi at binigyan ng paunang lunas.

Ayon sa DRRMO, dinala ang lalaki sa Jose Reyes Memorial Medical Center para sa dagdag na atensyong medikal.

Editor's note:

May mga grupo sa Pilipinas na handang makinig sa mga taong nakararanas ng matinding kalungkutan at depresyon.

Kabilang na rito ang Natasha Goulbourn Foundation na handang tumugon kahit na anong oras.

Narito ang kanilang hotline numbers:

Information and Crisis Intervention Center

(02) 804-HOPE (4673)

0917-558-HOPE (4673) or (632) 211-4550

0917-852-HOPE (4673) or (632) 964-6876

0917-842-HOPE (4673) or (632) 964-4084

In Touch Crisis Lines:

0917-572-HOPE or (632) 211-1305

(02) 893-7606 (24/7)

(02) 893-7603 (Mon-Fri, 9 am-5 pm)

Globe (63917) 800.1123 or (632) 506.7314

Sun (63922) 893.8944 or (632) 346.8776