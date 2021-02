Kolektor ng lending company, na-holdap sa Iloilo

BADIANGAN, Iloilo - Isang kolektor ng lending company ang na-holdap sa Barangay Cabanga-an, Badiangan, Iloilo nitong Miyerkoles.

Nakilala ang biktima na si John Lloyd Relativo, kolektor ng ASA Philippines Foundation na isang lending company.

Ayon sa imbestigasyon ng Badiangan Police, bandang 11 ng umaga habang nangungulekta ang biktima sa Barangay Agusipan at papunta na sana sa kabilang barangay ng mapadaan sa Barangay Cabanga-an, nang bigla itong hinarang ng apat na lalaki na mga armado at pinababa sa sinasakyang motorsiklo.

Tinutukan ng baril ang biktima at hinila sa kakahuyang bahagi ng nasabing lugar at kinuha ang backpack nito na naglalaman ng koleksyon na nagkakahalaga ng P54,000 at personal na pera na nagkakahalaga ng P1,100.

Matapos makuha ang pera ay agad na tumakas ang mga suspek.

Sa hot pursuit operation ng kapulisan nahuli ang dalawa sa apat na mga suspek.

Positibo naman itong na nakilala ng biktima ang mga suspek na siyang nanghold-up sa kaniya.

Hindi na naibalik ang perang nakuha.

Nakapiit sa ngayon ang dalawang suspek sa Badiangan Police Station at nakatakdang sampahan ng kasong robbery.

- ulat ni Rolen Escaniel

