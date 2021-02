Mga umuwing Pinoy mula sa Myanmar, nakahinga na ng maluwag matapos maranasan ang tensyon doon

MAYNILA - Umabot sa 139 na mga Filipino repatriates ang dumating sa bansa kanina lulan ng chartered flight ng pamahalaan mula sa Myanmar.

SFA @teddyboylocsin, Usec Arriola, and DFA team welcome home 139 overseas Filipinos, from Myanmar via a special flight amid the current COVID-19 travel restrictions & recent political situation in the country.#AssistancetoNationals#DFAForgingAhead pic.twitter.com/3FqTVonAYW