Pinay na naligtas sa lindol sa Turkey, nakalabas na ng ICU

MAYNILA – Nakalabas na sa intensive care unit o ICU ang Pinay na mahigit 60 hours natabunan ng magnitude 7.8 na lindol sa Turkey bago ito nasagip ng mga rescuer.

Kuwento ni Maribel Benlingan Liyab, nasa ward room na ng ospital ngayon ang kapatid niyang si Julie.

“Bale naipit po yung ulo niya, kaya meron siyang sugat sa mukha, pati paa niya kaya medyo nag-swell yung mga paa niya,” kuwento ni Liyab.

Some good news! I just received confirmation that a Filipina by the name of Julie Benlingan has been RESCUED after getting trapped in her apartment in Antakya in #Türkiye for 60 hours. That's 2 days and a half under the rubble!#TurkeySyriaEarthquake #depremsondakika pic.twitter.com/PJoCUVcEz8