Pinay na inaresto sa Myanmar, nakauwi na ng Pilipinas

Nakabalik na sa Pilipinas ang Pinay na si Kiela Samson matapos siyang arestuhin ng mga awtoridad sa Myanmar noong Enero 17.

Kinumpirma ng kamag-anak ni Kiela na si Atty. Donna Samson-Umil sa Pasada sa TeleRadyo na nakauwi na nitong Pebrero 13 ng madaling araw si Kiela.

"Fortunately, na-rescue siya unlike the other Filipinos who are still—I'm not sure—pero detained ata sa Myanmar. Si Kiela kasi aside from the immigration violation dahil wala siyang legal entry sa Myanmar, wala na siyang iba pang violation so mabilis 'yung pagpapauwi sa kaniya," ani Samson-Umil.

Nilinaw rin niya na pumunta ng Thailand si Kiela para lamang mamasyal at hindi dahil na-recruit ito sa mga napapabalitang crypto-scammers.

"From the very start, Kiela clarified it to her mom and to me na hindi siya nag-apply or inofferan ng trabaho sa Myanmar. Pumunta lang talaga siya for tourism purposes."

Kinuwento rin ni Samson-Umil ang dapat talagang magiging daloy ng pagpasyal ni Kiela sa Thailand at kung paano ito napunta sa Myanmar.

"Ang itinerary nila is papuntang Chiang Mai. Naghanap sila ng mare-rentahang sasakyan at may nagpresenta sa kanilang tour guide... noong on the way na sila to Chiang Mai, nag-offer 'yung tour guide na if you want we can drop by Mae Sot kasi andito na rin naman. Maganda raw doon kasi different daw ang temples."

"So pumayag sila pero pagdating doon, nadiskubre nilang probinsya 'yun at wala masyadong maayos na accommodation so itinuro sila sa isang boat ride na after 3 minutes ay makakarating sila sa isang city na may magagandang accomodation. Ang hindi nila alam, nag-cross na pala sila [papuntang Myanmar]," she continued.

Dagdag pa ni Samson-Umil, hindi alam nina Kiela at ng kaniyang kaibigan na tumawid na sila sa kabilang border dahil ang ibinayad nila sa tour guide at sa naturang boat ride ay Thai Baht, ang opisyal na salapi ng Thailand.

Wala naman umanong naipabalitang pangha-harass o pangma-maltrato kina Kiela habang nasa kustodiya sila ng mga awtoridad at hindi rin naman umano sila pinosasan nang sila ay hulihin matapos silang tumawid ng border.

Nilinaw rin ni Samson-Umil na ang mga Pinoy na nakasama nina Kiela ay doon na nila nakilala at hindi sa mismong pagbyahe nila.

"'Yung mga lalaki, it was confirmed that they were really scammed. I mean they were illegally recruited. So na-meet nila Kiela 'yung [mga lalaki] sa police station kasi when [Kiela and her friend] arrived [at the station], the [4 men] were already there."