CAVITE — Sumiklab ang sunog na nakaapekto sa ilang barangay sa Cavite City nitong hapon ng Sabado, ayon sa mga awtoridad.

Sa inisyal na impormasyon mula sa Bureau of Fire Protection (BFP) Cavite provincial office, umabot sa ika-5 alarma ang sunog na nagsimula sa Barangay 24.

Ayon kay Cavite City Vice Mayor Denver Chua, 30 minutong nawalan ng kuryente sa kanilang lugar. Matapos bumalik ang kuryente ay nakapansin sila ng pagkasiklab sa mga kabahayan doon.

Karamihan daw sa mga bahay ay gawa sa light materials kaya mabilis kumalat ang apoy, bagay na pinalala pa ng malakas na hangin kaya't may ilang karatig-barangay na naapektuhan.

Sa loob ng halos 2 oras ay mahigit 100 bahay na raw ang tinupok ng apoy.

Bandang alas-4:30 ng hapon idineklarang kontrolado ang sunog.

“From the fire na nagstart siya dahil light materials, mabilis po siyang kumalat. Ngayon po pati Barangay 26. From Barangay 24, 26, 25 po tinamaan na po ng sunog. Ganon po kabilis kumalat ang ating apoy," ani Chua.

Pansamantalang mananatili sa Ladislao Diwa Elem School sa Barangay 20 ang mga nasunugan.

Nanawagan ng tulong si Chua para sa mga pangangailangan ng mga biktima ng sunog.

“Kami po’y nananawagan kung maari po ay magpadala po ng tulong at sa mga gustong tumulong po sa mga naapektuhan ng sunog ay nasa Ladislao Diwa Elementary School ang ating mga kababayan. Kailangan po natin ng malinis na tubig, drinking water, mga damit po kasi karamihan po sa ating mga kababayan ay wala pong naisalbang damit, at mga tsineles at pagkain po."

-- Ulat nina Wheng Hidalgo at Michael Delizo, ABS-CBN News

