MAYNILA—Sumentro sa pagdarasal ang naging proclamation rally para sa kandidatura sa pagkapangulo ni Atty. Jose Montemayor at ka-tandem na si Rizalito David ng Democratic Party of the Philippines.

Mahigit 50 miyembro ng iba't ibang religious group ang dumalo sa rally na isinagawa sa isang condominium sa Pasay City.

Bahagi ng programa ang pag-annoint ng religious group kay Montemayor at David bilang pangulo at pangalawang pangulo.

Hinimok din ni Montemayor ang mga botante na huwag tumingin sa popularidad ng kandidato bagkus ay sa pagiging maka-Diyos nito.

Isang kasunduan din ang pinirmahan ng 2 kandidato.

“Pero sino ang ating pag-asa, hindi ko sinasabi na kagaya ng ibang gustong maging pangilo na sila ang solusyon. Ang Diyos ang ating solusyon,” aniya.

Isang abogado, doktor, at ekonomista si Montemayor at naging dating pangulo ng Philippine Society of Cardiac Catheterisation and Interventions. Isa rin siyang propesor sa ilang kilalang unibersidad.

Hindi man kasing popular ng ibang kandidato, ipinagmalaki ni Montemayor ang koneksyon sa iba’t ibang organisayon na magiging susi anya sa kanyang pagkapanalo sa puwesto.

"In the realm of spiritual, in the realm of law, in the realm of medicine, and also member organizations, siguro ako ’yung connected sa more than 25 professional organizations, even economics,” aniya.

Tiwala naman si Montemayor na kakayanin ang kampanya at maaabot ang mga botante sa mahigit 90 araw na campaign period.

“Hindi naman kami mahina, pero hindi ko rin sasabihin na malakas kami, because our strength is in the Lord,” dagdag niya.

Kabilang sa 10-point agenda na inilatag ni Montemayor ang pagbibigay solusyon sa problema sa COVID-19, ngunit karamihan sa mga dumalo sa kanyang proclamation rally ay hindi nakasuot ng facemask at hindi rin nasunod ang physical distancing sa maliit na kuwartong pinagdausan ng pagtitipon.

Paliwanag ni Montemayor, walang scientific basis ang pagsusuot ng face mask.

"Walang scientific study na nagpu-prove na ang facemask effective, actually medical technologist rin po ako. Hindi ko ine-encourage ’yung huwag kayong magsuot ng mask, it’s up to you kung gusto niyo magsuot,” aniya.

“OK din na mag-ano kayo, mag face mask, pero kung hindi kayo nakapagsuot, huwag kayo ma-guilty, because there are many factors for you para magkaroon kayo ng COVID. Immunity, hindi mismo ’yung external factor, ’yung immunity mo. Ganyan rin sa cancer, bakit hindi kayo nagfe-facemask para hindi kayo magka-cancer?

“Gusto ko sana naka-facemask ang lahat, kagaya ng gusto nating maging banal ang lahat, pero that’s impossible. Ang gagawin natin, depende na kung gusto mo. Alam niyo ba kapag nag-oopera kami hindi kami lahat naka-facemask? At saka, ako hindi ako makahinga e. Tandaan niyo ha, wearing facemask has its deleterious effect. Bumababa ng 20% nag oxygen mo, at kapag bumaba ang iyong oxygen level ng 20%, madali na pumasok ang COVID.”

Ayon naman kay David, hindi sila natatakot sa COVID-19 dahil marami sa kanila ang umiinom ng prophylaxis.

"Marami sa amin kaya hindi kami natatakot sa COVID. Iyon yung hindi lang na-mention ni Doc Joey. Mayroon prophylaxis na available n the market, all you have to do is take it, once every two weeks and you are safe,” aniya.

Una nang sinabi ng Deparment of Health na maaaring mapababa ng hanggang 85% ng pagsusuot ng facemask ang posibilidad ng pagkakaroon ng COVID-19 habang hanggang 80% naman kung pananatilihin ang physical distancing.

Sinabi rin ni Montemayor na hindi mapagkakatiwalaan ang COVID-19 RT-PCR test.

" ’Yung RT-PCR is nothing. Tandaan ninyo, maraming false positive iyan, uminom ka lang ng . . . Sino uminom kanina umaga ng Vitamin C? Meron, magpa-test ka ngayon, positive ka because of the oxidation reduction method," aniya.

“Kapag nag-positive kayo diyan, hindi ibig sabihin na may COVID kayo. Iyong antigen test walang kuwentang examination, why? Antibody dapat, hindi antigen. Kasi ’yung antigen, magka-flu ka lang, positive agad,” paliwanag ni Montemayor.

Una nang sinabi ng Department of Health na gold standard pagdating sa COVID-19 tests ang RT-PCR test.

Tutol din umano si Montemayor sa mandatory COVID-19 vaccination.

“Doktor po ako, hindi ako against sa vaccine, pero against ako sa mandatory vaccination, ’yung pinipilit mo," aniya.

Sa profile ni Montemayor na nakasaad sa kaniyang website, isa rin umano siyang consultant para sa St. Lukes Medical Center, Philippine Heart Center, at National Kidney and Transplant Institute.

Ibinahagi naman ni Montemayor ang ilang plano upang masolusyunan nag problema sa COVID-19, kabilang dito ang paglalagay ng mga doktor at nurse sa mga checkpoint imbis na mga miyembro ng militar.

Kabilang din sa mga isusulong na programa ni Montemayor sakaling maupo sa puwesto ang pagsugpo sa korupsyon, kriminalidad, at kahirapan. Isusulong din umano ni Montemayor ang holistic solution sa isyu ng West Philippine Sea, at pakikipag-negosyasyon sa mga rebel groups. Pagtutuunan niya rin umano ng pansin ang edukasyon, agrikultura, at press freedom.

