FACT-CHECK: Hindi si dating Pangulong Marcos ang nagpatayo ng TUP at 5 iba pang eskwelahan

Hindi si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ang nagpatayo ng anim na universities at colleges na nabanggit sa video post sa FB page na “For A Greater Philippines 2022 BBM, Sara Solid.”

Ang pagkakatayo ng mga eskwelahan ay hindi tugma sa mga petsa kung kalian naging presidente si Marcos at maging sa kung kailan siya nabuhay.

Ayon sa video, ang dating pangulo, na ipinanganak noong Setyembre 11, 1917 at naging pangulo mula Disyembre 30, 1965 hanggang Pebrero 25, 1986, ang nagpatayo ng mga sumusunod:

1. Technological University of the Philippines (itinatag noong 1901) https://www.tup.edu.ph/page/about

2. Abra State Institute of Science and Technology (1908) https://asist.edu.ph/index.php/about/history

3. Quirino State University (1963) https://qsu.edu.ph/info/about/sample-page/

4. West Visayas State University ( 1924) https://wvsu.edu.ph/history/

5. Mindoro State College of Agriculture and Technology (1951) https://www.minscat.edu.ph/about/history

6. Guimaras State College (1964) https://www.gsc.edu.ph/brief-history/

Ang video ay mayroon nang higit 3,400 views at 185 shares.

Makikita sa page transparency section ng “For A Greater Philippines 2022” na ito ay isang “News and Media website” ngunit karamihan ng nilalaman nito ay nagsusulong ng kandidatura ni Ferdinand R. Marcos Jr. at Sara Duterte-Carpio. Ang FB page ay ginawa noong December 10, 2021.

