MAYNILA - Simula Pebrero 15 ay makakapasok na ulit ang overseas Filipino workers sa Taiwan, matapos ang ilang buwan na natigil ito dahil sa COVID-19 pandemic.

Pero ayon sa Philippine Overseas Labor Office, mas magiging mahigpit na ang requirements nito.

Kailangang fully vaccinated, may negatibong RT-PCR test 48 oras bago ang flight at sa panahong naghihintay ng test result ay dapat naka-quarantne na ang OFW hanggang sa kaniyang paglipad.

May 14 day quarantine at 7-day health management din na kailangan pagdating sa Taiwan.

Tantiya ng POLO, magiging unti-unti ang pagpasok ng mga OFW.

"Tuloy-tuloy na siya pero depende pa rin sa availability ng quarantine facilities. Siyempre sobrang dami din po ng nakaabang na pumasok ngayon sa Taiwan ‘no. Although medyo lumuwag na sila dahil tapos na 'yung Chinese New Year kaya nga sila nag-open up para sa migrants. Eh sa atin pa lang, 'yung nasa pipeline natin mga 11,000 yun eh. May 5,000 tayo na readliy deployable," ani Atty. Cesar Chavez na labor attache sa Taiwan.

Dapat ding aprubado ng World Health Organization ang bakuna.

Sa ngayon, hindi pa WHO-accredited ang Sputnik V na ginamit sa PIlipinas at posibleng maging problema sa mga OFW na nakakuha nito.

"Actually that’s one thing that we will have to coordinate with our counterpart here in Taiwan, kung puwede nila i-consider 'yung... accredited at saka hindi accredited ng WHO na vaccine. Mixed. So kung may Sputnik siya at 'yung pangalawa ay accredited na baka puwede na 'yung tanggapin, lalo na kung may booster," ani Chavez.

Paalala naman ng Philippine Overseas Employment Administration na lahat ng gastos mula RT-PCR hanggang quarantine ay dapat sagutin ng mga recruitment agency at employer.

Importante rin daw na estriktong masunod ang lahat ng protocols kaya maglalabas ng dagdag-guidelines ang POEA.

"Yung guidelines will contain the strict protocols that have to be observed by all agencies and the OFWs going to Taiwan. At nakalagay din po doon, na kapag hindi natin na-comply 'yon, we risk the option to lose the market dahil puwede pong ipatigil ng Taiwan 'yung acceptance ng ating OFW pag may nag-positive po at nakita nila na may violation on our part," ani POEA Administrator Bernard Olalia.

Payo naman ng POEA sa mga OFW na napaso na ang mga dokumento na makipag-ugnayan sa kaniyang agency o sa POEA.

Nakatakda ring magbukas ang Hong Kong sa mga OFW sa Pebrero 18 pero tumataas ngayon ang COVID-19 cases sa lugar na dumodoble kada 3 araw.

"'Yun po kasing February 18 na 'yon will also depend on the surge, kanilang COVID-19 doon at depende rin 'yon doon sa mga protocols po nilang ipatutupad," ani Olalia.

Sa kabila nito, pinapayagan ang unti-intng pagpasok ng mga Pinoy household service worker sa Hong Kong kahit wala pang Pebrero 18.

-- Ulat ni Zen Hernandez, ABS-CBN News