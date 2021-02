39 partylist groups, posibleng tuluyang matanggal sa listahan ng Comelec

Voters in a cluster precinct in Pinagbuhatan High School in Pasig City manually submit their ballots due to a malfunctioning VCM that misreads their votes since the polls opened. Mark Demayo, ABS-CBN News/file

MAYNILA - Ikinokonsidera na ng Commission on Elections (Comelec) ang pagtatanggal sa opisyal na listahan ng 39 na party-list organizations bago ang 2022 elections.

Ayon sa Comelec, sa ilalim ng Section 2, Rule 3 ng Resolution No. 9366 ng Republic Act No. 7941 o “Party-List System Act,” awtorisado ang Komisyon na magtanggal o magkansela ng registration ng isang partylist group dahil sa kabiguan nitong lumahok sa nakalipas na 2 halalan, o kabiguan na makakuha ng 2-porsyentong boto sa ilalim ng party-list system sa nagdaang dalawang halalan.

Kabilang sa mga posibleng matanggalan ng registration ang mga sumusunod na grupo dahil sa hindi pagsali sa nakalipas na dalawang eleksyon:

1. ADING - Advance Community Development in New Generation

2. 1-AAMOVER - 1-A Action Moral & Values Recovery Reform of the Phils., Inc

3. ANG PAMILYA -Una Ang Pamilya

4. AG - Ang Galing Pinoy

5. ALAGAD - Alagad Party-List

6. ANAD - Alliance For Nationalism and Democracy

7. KAKUSA - Kapatiran ng mga Nakulong na Walang Sala, Inc.

8. KALIKASAN PARTY-LIST - Kalikasan Partylist

9. 1-AANI - Usa An Aton Nahigugma Nga Iroy Nga Tuna



Samantala, kabilang naman sa mga partylist groups na maaaring maalis na sa listahan ng Komisyon dahil sa kabiguan na makakuha ng 2-porsyento ng boto at bigong makakuha ng puwesto sa Kongreso ay ang mga sumusunod:

1. ALAY BUHAY - Alay Buhay Community Development Foundation, Inc.

2. ATING KOOP-Adhikaing Tinataguyod ng Kooperatiba

3. AVE - Alliance of Volunteer Educators

4. ABAKADA - abakada Guro

5. BANAT - Barangay Natin

6. ABAMIN -Abante Mindanao, Inc

7. APPEND - Append, Inc

8. ANG NARS - Ang Nars, Inc

9. TAO MUNA - Ang Tao Muna at Bayan

10. AKO AN BISAYA - Ako An Bisaya

11. ANUPA - Alliance of National Urban Poor Organizations Assembly, Inc

12. CONSLA - Confederation of Non-Stock Savings and Loan Association, Inc

13. ASEAN - Academicians, Students and Educators Alliance, Inc

14. AMEPA OFW - Amepa OFW Access Center, Inc

15. FICTAP - Federation of International TV and Telecommunications Associations of the Philippines

16. GLOBAL - Global Workers and Family Federation, Inc

17. KMM - Kaisahan ng mga Maliliit na Magsasaka

18. METRO - Movement for Economic Transformation and Righteous Opportunities

19. PM - Partido Manggagawa

20. SAMAKO - Sandigan ng mga Manggagawa sa Konstruksyon

21. SINAG - Sinag Tungo sa Kaunlaran

22. ITO ANG TAMA - Tanggol Maralita, Inc

23. TINDERONG PINOY - Tinderong Pinoy, Inc

24. TRICAP - Tribal Communities Association of the Philippines

25. UNIDO - Union of Nationalist Democratic Filipino Organization

26. ALL-FISH - Alliance of Philippine Fishing Federations Inc.

27. AWAKE - Awareness of Keepers of the Environment, Inc

28. KAMAIS - Kamais Pilipinas ( Kapatirang Magmamais ng Pilipinas, Inc )

29. PBB - Partido ng Bayan ang Bida

30. 1-AHAPO - One Bagong Ahapo ng Pilipinas Party-list

Watch more in iWantTFC