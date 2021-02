3 lalaking nagbebenta ng LPG na peke ang brand timbog sa Cavite

Higit 70 tangke ng LPG na may mga pekeng selyo ang nasamsam. Screengrab, ABS-CBN News footage

MAYNILA – Arestado ang tatlong lalaki habang nakatakas ang isa pa dahil sa pagbebenta ng umano'y mga pinekeng tatak-Petron liquefied petroleum gas (LPG).

Isinagawa ang operasyon sa mga tindahan sa Dasmariñas City at General Mariano Alvarez sa Cavite matapos na magreklamo ang kompanyang Petron.

Higit 70 tangke ng LPG na may mga pekeng selyo ang nasamsam.

Ayon kay Boyet Foronda, paralegal officer ng Petron Gasul Corp., pinepeke ang kanilang mga LPG gasul. Sa mga independent refilling stations lang umano pinapakargahan ang mga tangke at ginagamitan lamang ng mga pekeng selyo.

Ang orihinal na selyo ng Petron ay kulay puti, may QR code at may naka-emboss na logo ng kanilang kompanya, sabi ni Foronda.

Giit ni Foronda, kulang din ang timbang ng mga tangke ng pekeng gasul at kinakalawang pa ito kaya delikado na pagmulan ng sunog.

"Puwedeng sumabog anytime itong LPG na ganito dahil napakadelikado na po, kinakalawang na, peke po, kaya dapat maging wais po ang mamimili natin pagdating sa mga ganyan. Bumili po sila sa tamang tindahan ng ganitong produkto," sabi ni Foronda.

Iniimbestigahan na ang mga kasabwat na refilling stations ng 3 suspek.

Tumangging magbigay ng pahayag ang 3, na kinasuhan ng paglabag sa Intellectual Property Rights of the Philippines.

–Ulat ni Dennis Datu, ABS-CBN News